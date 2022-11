Settore giovanile rossonero, i match di oggi: tripla sfida al Monza

MilanNews.it

Si riporta di seguito il programma odierno del settore giovanile rossonero:

UNDER 11 FEMMINILE: 8ª giornata, Milan-Ausonia, ore 10.30 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 15: 8ª giornata, Udinese-Milan, ore 10.30 - Campo Comunale "G. Mian", Piazzale Atleti Azzurri d'Italia, Cormons (GO)

UNDER 17 FEMMINILE: 2ª giornata di ritorno, Academy Pavia-Milan, ore 10.00 - CS Comunale "Tino Liberali", Via dei Mezzani 3, Borgarello

UNDER 14: 9ª giornata, Milan-Monza, ore 11.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 16: 8ª giornata, Udinese-Milan, ore 12.00 - Stadio "Gino Colaussi", Gradisca d'Isonzo (GO)

UNDER 17: 10ª giornata, Milan-Monza, ore 14.30 - PUMA House of Football, Milano

PRIMAVERA FEMMINILE: 6ª giornata, San Marino-Milan, ore 14.30 - Campo di Domagnano, Strada Campagnaccio, San Marino

UNDER 18: 8ª giornata, Milan-Monza, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano