Settore giovanile rossonero, il programma: oggi l'under15 femminile

Due partite di grande importanza ci attendono in questo fine settimana calcistico: scende in campo sabato l'U15 Femminile per i Quarti di finale di ritorno contro la Juventus. Le rossonere partono da un vantaggio di 2-1 maturato nella gara di andata di due settimane fa, firmato da Di Falco e Stendardi. Impresa più ardua per l'U16 maschile di Baldo, che deve rimontare dopo la sconfitta per 3-1 al PUMA House of Football.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 17 GIUGNO

UNDER 15 FEMMINILE: Quarti di finale (ritorno), Milan-Juventus, ore 16.00 - PUMA House of Football

DOMENICA 18 GIUGNO

UNDER 16: Semifinale (ritorno), Roma-Milan, ore 11.00 - Trigoria, campo A. Di Bartolomei (Roma)