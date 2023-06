Under 17 Femminile, Milan beffato in finale ai rigori: scudetto alla Roma

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Undici metri. Undici metri possono bastare per decidere il campionato dopo una stagione intera. Se dagli undici metri era arrivata la gioia nel Derby in Semifinale, dagli undici metri arriva il dolore di uno Scudetto perso ai rigori. Allo stadio Bianchelli di Senigallia l'Under 17 femminile del Milan si è arreso solo ai rigori, dal dischetto la Roma è stata più brava e diventa Campione d'Italia. Nei regolamentari è terminata 1-1, gol di Fuzio nel primo tempo e Longobardi nella ripresa, i supplementari non hanno modificato il parziale, il finale premia 5-3 le giallorosse.

Le giovani rossonere di Mister Treccani (oggi squalificato) hanno dato il massimo, giocando una buonissima prestazione. Qualche imprecisione, gli errori ai rigori, ma anche le occasioni create, la reazione allo svantaggio e una bella prova di squadra. Non si cancella l'epilogo negativo di oggi, non si cancella nemmeno un grande cammino: primo posto nella regular season e doppia qualificazione fino alla Finale. Da Campionessa in carica, la nostra U17 ha accarezzato il bis e merita comunque mille applausi. Bravissime ragazze, siamo orgogliosi di voi.

CRONACA

Suona l'Inno di Mameli, poi si comincia. Primo brivido al 2' quando una leggerezza in impostazione rischia di favorire Ventriglia, fermata da Lorenzi. La Roma parte aggressiva, ma al 5' si spaventa allontanando nei pressi della riga di porta un velenoso angolo avversario. Il Milan cresce in fretta, all'11' spreca una grande palla-gol: avanzata incontenibile di Zanisi, servizio per Adelfio che manda a lato in piena area. Le squadre giocano offensive e a viso aperto: al 21' mancino di Minnei respinto da Valeri; al 22' destro di Canale bloccato da Lorenzi. Al 24' si sblocca il match: prodezza di Fuzio, la quale dalla distanza è magistrale nel calciare forte a scavalcare Lorenzi. Visibile reazione, al 32' tocco ravvicinato di Longobardi vanificato dal piede del portiere. Intervallo.

Cambi a inizio ripresa, spazio per Evangelisti e a stretto giro Donolato e Hu; nel mezzo, punizione potente ma imprecisa di Ieva. Non è una diretta conseguenza, comunque al 55' le rossonere agguantano il pareggio: cross di Pomati e colpo di testa di Longobardi sporco quanto beffardo a sorprendere Valeri. Al 58' Donolato va a un passo dal sorpasso, coordinandosi e colpendo la traversa. Passa qualche secondo e Ventriglia ha una chance, il piazzato debole viene parato da Lorenzi. Fase accesa, all'ora di gioco ci riprova Longobardi senza forza e precisione necessarie. Doppio tentativo di Cornacchia: al 65' stacca in mischia col pallone che lambisce il palo, al 74' calcia impegnando Lorenzi. Finale abbastanza disordinato, all'83' un errore di Carulli spiana la strada ancora a Cornacchia la quale va quasi a botta sicura: palo pieno. Supplementari.

Tanta stanchezza e rarissime emozioni nel periodo extra, da segnalare solo una punizione di Montaperto al 106' e un doppo tiro di Canale al 108' e al 113' poveri di sostanza. I rigori sorridono alla Roma.

TABELLINO

ROMA-MILAN 5-3 d.c.r.

ROMA (4-3-3): Valeri; Paniccia (1'st Evangelisti), Di Girolamo, Noce, Fuzio (40'st Positano); Martina Cherubini, Maya Cherubini, Ieva; Canale, Ventriglia (17'st Cornacchia) (13'sts), Galli (1'st Monaco). A disp.: Ziantoni; Tedei; Esposito, Sena. All.: Del Prete.

MILAN (4-3-1-2): Lorenzi; Pomati (1'pts Bonanomi), Carulli, Gemmi, Paglia; Adelfio (26'st Montaperto), Peres (1'st Zapelli), De Marco (6'st Donolato); Zanisi (6'st Hu); Minnei (37'st Lupatini), Longobardi (6'pts Stendardi). A disp.: Marcomini; Carotenuto. All.: Prati.

Arbitro: Gagliardi di San Benedetto del Tronto.

Gol: 24' Fuzio (R), 10'st Longobardi (M).

Sequenza rigori: Stendardi (M) parato, Ieva (R) gol, Gemmi (M) fuori, Evangelisti (R) gol, Hu (M) gol, Noce (R) gol, Donolato (M) gol, Canale (R) gol.

Ammonite: 9'st Ventriglia (R), 27'st Gemmi (M).