Under 17 Serie A e B, oggi le semifinali: alle 17 Roma-Milan

Dopo l'assegnazione dei titoli Under 18 Professionisti, Under 17, Under 16 e Under 15 di Serie C, le Marche si preparano a ospitare la fase finale a 4 dell'Under 17 Serie A e B che oggi, mercoledì 21 giugno, vedrà sfidarsi Roma-Milan alle ore 17 allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto (AP) e Inter-Fiorentina alle ore 20.30 allo stadio del Conero di Ancona. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su DAZN e su figc.it e metteranno in palio un posto per la finale in programma venerdì 23 sempre ad Ancona. Tra i protagonisti delle semifinali scudetto diversi Azzurrini che, un mese fa, hanno preso parte all'Europeo Under 17 in Ungheria: da capitan Mattia Mannini della Roma, che affronterà Vittorio Magni (difensore del Milan) a Edoardo Sadotti della Fiorentina, figlio d'arte (il papà Mirco vestì le maglie, tra le altre, di Monza e Lecce) che si troverà davanti Matteo Cocchi (sotto età) e Giacomo De Pieri dell'Inter, che schiererà anche Jean Castegnaro e Francesco Tommasi, già nelle Marche con l'Under 18 e Mattia Mosconi (2007), talento della Nazionale Under 16. Nel giro azzurro anche Filippo Scotti (Milan). Hanno giocato l'ultimo Europeo anche gli sloveni Lovro Golič e Luka Mlakar e lo svizzero Alessandro Gianni Romano (Roma).

Costanti. La Roma, dopo aver concluso il girone C al primo posto con 63 punti (PG: 24 - V: 20 - P: 3 - S: 1 - GF: 69 - GS: 18 - DR: 51), ha battuto l'Atalanta ai quarti di finale (vittoria 1-0 all'andata fuori casa e 3-0 al ritorno in casa). "Dopo la doppia sfida contro l'Atalanta - sottolinea l'allenatore giallorosso Marco Ciaralli, che torna alla fase finale a 4 a una stagione di distanza -, durante questa settimana abbiamo ritrovato tutti i ragazzi e abbiamo proseguito a lavorare con la massima attenzione, cercando di prepararci al meglio per la gara di mercoledì. Al di là del risultato, però, è fondamentale la formazione dei ragazzi e queste sfide contribuiscono alla crescita dei calciatori. Soprattutto perché sappiamo di avere di fronte una squadra di valore, che esprime un ottimo calcio e che sa abbinare all'organizzazione collettiva il talento dei singoli".

In crescita. Il Milan, arrivato secondo nel girone B con 58 punti (PG: 26 - V: 18 - P: 4 - S: 4 - GF: 82 - GS: 35 - DR: 47), è approdato alle semifinali eliminando nel turno precedente la Lazio (vittoria 3-2 all'andata in casa e 2-2 al ritorno in trasferta). "Il nostro è stato un bel campionato - spiega l'allenatore e vecchia gloria rossonera Christian Lantignotti, papà di Andrea diventato pochi giorni fa campione d'Italia Under 16 Serie C con il Cesena -, avendo avuto anche delle ottime sorprese da ragazzi che magari nella stagione precedente hanno giocato meno. Siamo cresciuti tutti partita dopo partita facendo un ottimo girone di ritorno sia dal punto di vista dei risultati che delle prestazioni, che ci ha permesso di guadagnarci l’accesso diretto ai quarti di finale dove abbiamo incontrato la Lazio con due partite molto intense e diverse. Credo che i ragazzi si siano meritati la partecipazione a queste finali: sono entusiasti di incontrare le altre squadre finaliste. Ora vedremo chi meriterà di più e ci giocheremo tutte le nostre carte fino alla fine".

Pronti a riprovarci. I vice campioni in carica dell'Inter, che hanno chiuso il girone B con 66 punti (PG: 26 - V: 21 - P: 3 - S: 2 - GF: 91 - GS: 23 - DR: 68), arrivano nelle Marche dopo aver superato il Parma ai quarti (5-5 all'andata fuori casa e vittoria 4-0 al ritorno in casa). "La Final Four rappresenta un traguardo importante - specifica l'allenatore nerazzurro Tiziano Polenghi -, perché testimonia la crescita avuta dal gruppo durante tutto l’anno. I ragazzi hanno disputato un bellissimo campionato concluso al primo posto del nostro girone. E di questo sono molto contento, soprattutto per loro perché se lo sono meritati. Le fasi finali sono eventi particolari perché la carica emotiva è maggiore, ma nel percorso di crescita di un calciatore questi step sono fondamentali. L’obiettivo è quello di andare avanti il più possibile, tenendo presente che il focus dell’allenatore è cercare di migliorare i ragazzi per permettergli di farsi trovare pronti per la categoria che andranno ad affrontare il prossimo anno. Sono molto contento della mia squadra perché il gruppo è sempre stato disponibile e ha lavorato duramente per raggiungere le fasi finali. E, ovviamente, a partire dalla semifinale cercheremo di fare del nostro meglio".

Senso d'identità. La Fiorentina, dopo aver dominato il girone A con 57 punti (PG: 24 - V: 18 - P: 3 - S: 3 - GF: 79 - GS: 33 - DR: 46), ha escluso, nel turno precedente, la Juventus dalla migliori quattro del campionato (sconfitta 3-1 all'andata a Torino e vittoria 4-0 al ritorno in casa). "Siamo arrivati alla Final Four e siamo molto contenti - dice l'allenatore viola, Daniele Galloppa, ex calciatore cresciuto nelle giovanili della Roma che ha indossato, tra le tante, le maglie di Parma e Siena -. Questo è un gruppo che gioca insieme da tempo, composto da tanti ragazzi toscani, cosa che ci rende particolarmente orgogliosi. Tenteremo il tutto per tutto, con l’obiettivo di far crescere i ragazzi anche attraverso il gioco, poi, ovviamente, sul risultato peseranno tante cose, ma ovviamente faremo il possibile per provare a vincere".