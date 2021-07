VIDEO MN - Giroud è arrivato alla clinica La Madonnina per le visite mediche. Il francese: "Forza Milan!"

Come riferisce l'inviato di Milannews.it, Olivier Giroud, sbarcato ieri sera in Italia, è appena arrivato alla clinica La Madonnina di Milano per svolgere le visite mediche di rito con il Milan. Nel pomeriggio, poi, l'attaccante francese si recherà a Casa Milan per la firma del contratto. Prima di entrare, Giroud ha detto "Forza Milan!".