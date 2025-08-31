Accomando: "Gomez ha detto sì al Milan. Si lavora per l'intesa con il Liverpool"

Accomando: "Gomez ha detto sì al Milan. Si lavora per l'intesa con il Liverpool"
di Antonello Gioia

Orazio Accomando, esperto di mercato di SportMediaset, si è così espresso su X sulla trattativa Joe Gomez: "Ulteriori passi avanti per l'acquisto di Joe Gomez. Il difensore ha già detto si. Contratto di quattro anni a 3 milioni di euro più bonus, meno rispetto a quanto percepisce a Liverpool, ma con contratto più lungo. Si lavora all'intesa con i Reds sui 15 milioni di euro, ma trattativa ben avviata".