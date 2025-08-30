Accostato al Milan, Nicolas Jackson va al Bayern Monaco: costo potenziale di 80 milioni
Accostato nelle scorse settimane al Milan, Nicolas Jackson sarà un giocatore del Bayern Monaco. Il Chelsea ha accettato la proposta di prestito oneroso di 15 milioni di euro, con diritto di riscatto di 65 milioni e una percentuale di rivendita.
24 anni, Jackson era stato acquistato dal Chelsea nell'estate del 2023, con i blues che avevano pagato 37 milioni di euro per strapparlo al Villarreal. In due anni a Londra ha raccolto 81 presenze, segnando 30 reti.
Jackson si trova a Monaco di Baviera per sostenere le visite mediche e firmare il contratto.
