Adli, per il francese possibile una soluzione in prestito

vedi letture

Tra gli esuberi in casa rossonera, ci sarebbe anche Yacine Adli. Anche se nel precampionato il francese ha trovato spazio come vertice basso del centrocampo nel ruolo di rincalzo di Rade Krunic, il numero 7 rossonero potrebbe comunque partire. In particolare per Adli è possibile una soluzione in prestito. Lo riferisce questa mattina il Corriere dello Sport.