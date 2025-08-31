Affare Joe Gomez, oggi la prima offerta a titolo definitivo del Milan: manca ancora l'accordo col giocatore

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato è intervenuto così in merito agli ultimi aggiornamenti e idee del Milan in questo finale di mercato estivo che sarà molto movimentato per il club rossonero.

Come riferito da Moretto, il Milan ha inviato oggi una prima offerta ufficiale al Liverpool per Joe Gomez a titolo definitivo, perchè i Reds in prestito non lo lasciano andare via, deve prima arrivare Marc Guéhi per liberare Gomez al Milan. Manca però l'accordo economico con il giocatore, e il tempo stringe.

Su Rabiot: "Si va avanti, ci sono contatti costanti e continui perchè il Milan vuole Rabiot, è il giocatore che ha chiesto Allegri seppur l'operazione resta difficile tra Marsiglia e richieste dell'entourage del ragazzo. Il Milan sta lavorando duramente giorno per giorno".