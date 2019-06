Ag. Biglia: "Nessun contatto con la Fiorentina ma l'interessa fa piacere, Montella lavora molto bene"

L'agente di Lucas Biglia, Enzo Montepaone, è stato intervistato da Calciomercato.com e ha parlato della situazione del suo assistito, accostato anche alla Fiorentina: "Adesso sono in Argentina, nelle prossime settimane qualcosa potrebbe succedere in tal senso. La Fiorentina? Nessuno della Fiorentina mi ha chiamato. Ho letto di questo interesse e non posso negare che fa piacere. Montella è un allenatore che lavora molto, troppo, bene. Lucas ha un contratto con il Milan e quindi non sarebbe una cosa semplice ma nel calcio mai dire mai".