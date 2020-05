Ag. Laxalt: "Diego ha estimatori in Russia ma al momento nulla di concreto"

L'agente di Diego Laxalt, Ariel Krasouski, intervistato da calciomercato.com ha parlato del futuro del suo assistito:

La concorrenza di un giocatore del calibro di Theo Hernandez può influire sul futuro di Laxalt?

"Si, chiaramente. Diego deve aspettare che il mister gli dia una possibilità e sfruttarla al meglio. Nella logica di un gruppo tutti devono guadagnarsi un posto, lui adesso deve solo aspettare e allenarsi al meglio delle sue possibilità. Deve dimostrare di poter essere un giocatore da Milan. Per fortuna è un giocatore che in ogni sessione di mercato è molto richiesto. Se dovesse arrivare qualcosa di conveniente per il club e per il ragazzo, allora analizzeremo le proposte. Adesso qualcuno sta iniziando a muoversi, ci sono indiscrezioni ma, al momento, ancora nulla di concreto".



Su di lui, dopo l'interesse di gennaio, è tornato lo Spartak Mosca?

"Nulla di concreto ancora ma possono confermare l'interesse. Diego ha sempre avuto estimatori in Russia: ci sono richieste di informazioni, consultazioni ma ancora nulla di concreto. Posso assicurarle che non c'è nulla di avanzato, ma solo una conoscenza delle intenzioni e di come il ragazzo si trova al Milan".



Lo stesso vale per il Krasnodar e la Lokomotiv Mosca?

"Si, lo stesso per loro. Per ora non siamo riusciti mai a concretizzare nulla con i club russi, nel futuro chissà. Diego nel Milan sta bene, è tornato con voglia di fare e dimostrare. La sua idea sarebbe quella di seguire al Milan rispettando il contratto. Se poi dovesse arrivare un'offerta interessante allora la analizzeremo con la società".