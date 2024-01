Ag. Oosterwolde: "Contatti col Milan? Sì, ma perché lì assisto molti giocatori. Conoscono il giocatore, ma..."

vedi letture

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Jose Blakborn, agente del difensore del Fenerbahce Jayden Oosterwolde: “E’ un difensore moderno che ha giocato anche a Parma per cui lo avete già visto in Italia. E’ estremamente forte fisicamente e molto veloce. Ha giocato come terzino sinistro con grande propensione offensiva anche un pò più su della linea a 4 di difesa per cui ha spinta, forza e qualità.

Se c’è una trattativa col Napoli? No, al momento non c’è alcuna trattativa con il Napoli. Non posso sapere se il Napoli sia interessato a Jayden, ma se il club chiamasse sarebbe una soluzione interessante per me, per il ragazzo e penso anche per il Fenerbahce in prospettiva futura per cederlo, ma al momento parliamo di una trattativa che non c’è.

Non ci sono discorsi in atto, ma ad Oosterwolde piacerebbe giocare in maglia azzurra, per almeno 3 motivi: conosce l’Italia, l’ha amata quando ha giocato a Parma ci tornerebbe. Poi, ritiene il Napoli in un grandissimo club e infine, lui è uno che ci mette cuore e passione e si identificherebbe bene in una piazza come Napoli. Quindi, andrebbe di corsa al Napoli, ma al momento non c’è una discussione in atto.

Sono in stretto contatto ovviamente col Fenerbahce che mi ha illustrato 3 strade per il mio assistito: una pista spagnola, una inglese oltre a quella di restare qui per cui anche il club turno non ha mai parlato di un contatto col Napoli, ecco perché dico che al momento non c’è nulla.

Contatti col Milan? Si, ne ho perché assisto molti giocatori, anche al Milan. Il club rossonero conosce Oosterwolde, sa che lo gestisco, ma anche in questo caso, al momento non c’è un interesse specifico vivo del Milan. Non ne stiamo parlando”.