Akanji rifiuta l'offerta economica del Milan: vuole la Champions

Il Milan, come confermato anche da Igli Tare ieri sera nel pre-gara contro il Lecce, è alla ricerca di un difensore centrale di qualità ed esperienza. Il nome in cima alla lista di Casa Milan, nonchè il preferito di Massimiliano Allegri, è Manuel Akanji, difensore svizzero in uscita dal Manchester City. Il trentenne è chuso nella squadra inglese, con cui in carriera ha vinto tutto, e in questi ultimi giorni di mercato è uno dei prezzi più pregiati che potrebbe cambiare squadra.

Le notizie che arrivano in queste minuti, però, non sono incoraggianti. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, sul suo profilo X, Manuel Akanji non ha accettato la proposta economica fatta dal Milan. Nonostante un accordo con il City e i colloqui con l'entourage del giocatore, l'elvetico non ha aperto all'offerta rossonera, soprattutto perchè vuole continuare a giocare la Champions League. Su di lui c'è anche il Tottenham Hotspur che gli permetterebbe di avere questa possibilità.

Salvo ripensamenti del giocatore o nuove proposte della dirigenza rossonera, dal quarto piano di Casa Milan dovranno virare su altri obiettivi: i nomi più caldi sarebbero quello di Juan Foyth del Villarreal e di Joe Gomez del Liverpool. Il tempo, però, stringe e mancano poco più di 46 ore dal termine del mercato.