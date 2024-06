Alcuni emissari del Napoli erano in Germania a vedere Dovbyk

vedi letture

In questa quarta giornata di Euro2024 ha fatto il suo esordio nella competizione l'Ucraina di Artem Dovbyk, goleador del Girone finito nel mirino di Milan e Napoli per il prossimo calciomercato. Al momento ancora nessuna delle due squadre avrebbe mosso passi concreti nei confronti del 26enne, anche se questo pomeriggio sarebbe stata registrata una novità importante su questo fronte.

Intervenuto in diretta su Twitch durante il consueto appuntamento pomeridiano con il programma di TvPlay, Florin Menea, agente fra gli altri di Radu Dragusin, ex Genoa oggi al Tottenham, ha infatti detto che in occasione di Romania-Ucraina, all'Allianz Arena erano presenti alcuni emissari del Napoli che hanno osservato più da vicino Artem Dovbyk.

Più Napoli che Milan al momento per l'ucraino dunque, anche se in una recente uscita pubblica l'attaccante ha così parlato in merito al suo futuro: "Sono molto felice a Girona, tutte le persone che mi circondano, giocatori, allenatori, dirigenti sono meravigliosi, mi danno tutte le condizioni per fare del mio meglio, è fantastico".