Alderete, non solo Milan: ci prova anche la Sampdoria

Siamo nel pieno del calciomercato e, in questo senso, le varie società della Serie A stanno monitorando i possibili profili da tesserare. Il Milan, chiaramente, non è da meno e tra i vari ruoli in cui è alla ricerca di rinforzi, la difesa non è esclusa. Tra i vari nomi fatti negli ultimi giorni figura anche quello di Alderete che, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è seguito con attenzione anche dalla Sampdoria. I rossoneri monitorano anche altri profili.