Per Amorim sarebbe perfetto, ma lo United considera Diallo incedibile
MilanNews.it
Amorim stravede per Amad Diallo, giocatore che funzionerebbe alla perfezione nel suo 3-4-2-1, ma lo United ritiene l'ivoriano incedibile
Nei pensieri di Ruben Amorim l'ex Atalanta Amad Diallo sarebbe perfetto nel sui 3-4-2-1 alle spalle della punta. L'ivoriano può agire da esterno destro, garantendo qualità offensiva, pressing e ripiegamenti difensivi, qualità messe in mostra anche nel corso dell'ultimo Mondiale.
L'operazione appare però molto complicata, anche perché come riportato da Fabrizio Romano sui propri canali social, il Manchester United ha comunicato all'entourage del classe 2002 di non avere alcuna intenzione di cederlo. I Red Devils considerano Diallo un elemento importante del progetto tecnico di Carrick, e intendono confermarlo e puntare su di lui anche nella prossima stagione.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Moretto sul futuro di Rabiot: "Il suo presente è al Milan, così come il suo futuro salvo proposte o colpi di scena"
Le più lette
1 Rabiot: "Riparto dal Milan? Si si ovviamente. Ora ci sarà tempo di parlarsi tranquillamente con il mister"
18/07 Inghilterra-Francia 6-4, spettacolo a Miami: Saka trascina i Tre Leoni, Mbappé entra nella storia
Primo Piano
Luca SerafiniIl linciaggio di Adani. Cardinale, servirebbe “cedere” Ibra. Ripartire da Maignan e Rabiot
Franco OrdineFunziona (per ora) la sintonia tra Cardinale e Amorim. Rabiot e Modric due buone notizie
Modric, il mondo Milan attende il sì. Amorim e l'errore da non ripetere con un campione del suo calibro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com