Per Amorim sarebbe perfetto, ma lo United considera Diallo incedibile

Per Amorim sarebbe perfetto, ma lo United considera Diallo incedibileMilanNews.it
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Oggi alle 11:12Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Amorim stravede per Amad Diallo, giocatore che funzionerebbe alla perfezione nel suo 3-4-2-1, ma lo United ritiene l'ivoriano incedibile

Nei pensieri di Ruben Amorim l'ex Atalanta Amad Diallo sarebbe perfetto nel sui 3-4-2-1 alle spalle della punta. L'ivoriano può agire da esterno destro, garantendo qualità offensiva, pressing e ripiegamenti difensivi, qualità messe in mostra anche nel corso dell'ultimo Mondiale. 

L'operazione appare però molto complicata, anche perché come riportato da Fabrizio Romano sui propri canali social, il Manchester United ha comunicato all'entourage del classe 2002 di non avere alcuna intenzione di cederlo. I Red Devils considerano Diallo un elemento importante del progetto tecnico di Carrick, e intendono confermarlo e puntare su di lui anche nella prossima stagione. 