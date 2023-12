Anche il Lione su Lenglet. Il Milan è interessato al difensore francese

"Nelle lettere di Natale" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione dei L'Equipe oggi in edicola in merito al mercato e agli obiettivi delle squadre francesi. Psg su Lucas Beraldo, Nizza su Denis Bouanga, Lione su Clement Lenglet, Metz su Georges Mikautadze. Questi i nomi più caldi per alcuni club francesi in vista del mercato invernale.

Le parole di Emery

Fra i giocatori che interessano al Milan per rinforzare la sua difesa c'è Clement Lenglet. Il centrale dell'Aston Villa è nel mirino della società rossonera ma il suo tecnico Unai Emery, impegnato questa sera contro lo Sheffield United ha voluto blindare il suo giocatore: "Voglio tenere Lenglet all'Aston Villa anche nella seconda parte di stagione. Non vedo l'ora di vederlo contro lo Sheffield. Sono convinto che possa aiutarci". Lenglet, nell'ultimo match dei Villans, è stato schierato dal primo minuto nella sfida di Premier League contro lo Sheffield United, anticipo della 18esima giornata di Premier League. E' la sua prima da titolare in campionato visto che fino a questo momento il centrale di difesa francese aveva trovato spazio solo in Conference League.