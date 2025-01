Anche il The Telegraph conferma l'indiscrezione su Walker: Milan in pole

Il giornalista de L'Equipe Loic Tanzi ha riportato questa sera di un interesse del Milan per Kyle Walker, terzino del Manchester City (LEGGI QUI). La notizia è stata confermata anche dal The Telegraph, quotidiano britannico, che ha sottolineato come il calciatore inglese abbia chiesto la cessione e il Milan sarebbe in pole position tra le squadre in corsa per metterlo sotto contratto.