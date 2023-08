Anche Saelemaekers può partire: il Milan aspetta offerte ufficiali

Nel mercato rivoluzionario che ha visto il Milan protagonista non sono mancate le partenze. E potrebbero essercene ancora con diversi esuberi da sistemare e non solo. Anche Alexis Saelemaekers, chiuso da Pulisic e Chukwueze a destra ma anche da Okafor e Romero, potrebbe salutare Milanello dopo circa tre anni e mezzo. In questo caso il Milan procederà se dovessero arrivare offerte ufficiali in via Aldo Rossi, cosa che ancora non si è verificata. In ogni caso sembra che i rossoneri non si aspettino proposte dalle cifre troppo elevate. Lo riporta oggi Tuttosport.