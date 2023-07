AS - Milan-Morata: i rossoneri non vogliono arrivare ad agosto con le trattative

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Secondo quanto riporta il sito web di AS.com, uno dei principali giornali sportivi in Spagna, il Milan non avrebbe intenzione di trascinare la trattativa che porta ad Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid, nel mese di agosto, preferendo avere quanto prima un centravanti a disposizione (possibilmente per la tourneè in America, ndr). L'aspettativa dei Colchoneros è un'offerta tra i 20 e i 25 milioni e il Milan sarebbe determinato a mettere le mani sul calciatore.