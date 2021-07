As - Milan, Odriozola si allontana: lo spagnolo vuole restare al Real Madrid

Tra i giocatori accostati al Milan nelle scorse settimane figura anche Alvaro Odriozola. Il terzino del Real Madrid, seguito dai rossoneri come alternativa a Dalot per la fascia destra, secondo quanto riporta As non vorrebbe lasciare la Spagna. L'ex laterale del Bayern Monaco, infatti, vorrebbe giocarsi le sue carte con le 'merengues' nel tentativo di convincere Ancelotti.