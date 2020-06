AS.com - Anche l'Atletico su Milik. E spunta una videochiamata con i Colchoneros...

Secondo quanto riportato in esclusiva dalla redazione di AS.com, Arkadiusz Milik, nella giornata di ieri, avrebbe partecipato ad una videochiamata con il suo agente e il direttore sportivo dell'Atletico Madrid, Andrea Berta. Al polacco è stato presentato il progetto, ma le richieste elevate di Aurelio De Laurentiis (di circa 40-50 milioni di euro, ndr) stanno rallentando le trattative. Per questo, i Colchoneros starebbero pensando ad una contropartita tecnica: Diego Costa. Dunque, oltre al Milan ed alla Juventus, spunta per Milik la possibilità di andare a giocare in Liga.