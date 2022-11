Asensio in scadenza a giugno: monitorato anche dal Milan

MilanNews.it

Marco Asensio, già cercato dal Milan in estate, potrebbe tornare nei radar del club rossonero nel corso della primavera dal momento che il calciatore spagnolo è in scadenza la prossima estate con il Real Madrid e non sembra in procinto di trovare un accordo. Il suo agente, Jorge Mendes, inizierà ad avviare colloqui con le diverse società interessate per un trasferimento a zero. Tra queste potrebbe esserci anche il Milan. Lo riferisce il Corriere dello Sport.