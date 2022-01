Asta internazionale per Alvarez. Gazzetta: “Lui preferisce la Serie A, ci sono Inter e Milan”

L’Inter nei prossimi giorni capirà se davvero può mettere le mani su Julian Alvarez, stella del River Plate cui è interessata anche la Fiorentina. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il suo agente Fernando Hidalgo sarà a breve a Milano, anche se ha in programma dei blitz a Londra e a Madrid. Non è un mistero che il Manchester United e l’Atletico Madrid siano sulle tracce del goleador nato a Calchin. Anche il Newcastle è pronto a fare una super offerta, ma nella testa del giocatore c’è l’idea di andare a crescere in un ambiente di primo piano: la Serie A. Se l’Inter ha già incontrato l’attaccante (più abbordabile di Scamacca), il Milan è stato tra i primi a relazionarlo con ottimi rapporti.