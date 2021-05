Josip Ilicic potrebbe lasciare l'Atalanta nel corso del mercato estivo. Come riporta Tuttosport, per lo sloveno si parla sempre del Milan, ma ci sono anche altre opzioni. I rossoneri sono interessati al giocatore, ma non vogliono spendere troppi soldi, considerate l'età (33 anni) e la scadenza del contratto con la Dea nel 2022.