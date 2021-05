Baiocchini: "Calhanoglu, Romagnoli e Castillejo possono lasciare il Milan"

Intervenuto su Sky Sport 24 da Casa Milan, Manuele Baiocchini ha parlato dei giocatori rossoneri che possono lasciare il Milan in estate: “Calhanoglu, Romagnoli secondo me perché ha un contratto molto molto importante e ha perso il posto da titolare, va in scadenza nel 2022. Se arrivasse una proposta importante il Milan certamente la prenderà in considerazione. Poi vedremo, Dalot per me non verrà riscattato perché costa troppo, per Meite ne servono 8 e il club farà la sua valutazione, difficilmente verrà riscattato anche lui. Anche Castillejo potrebbe lasciare il Milan a fine stagione”