Baiocchini: "Campos arriverebbe come consulente di mercato esterno"

Dagli studi di Sky Sport, Manuele Baiocchini ha parlato del futuro dell'area tecnica del Milan: "Da quello che ci risulta potrebbe arrivare Campos. Non è l'unico nome, ma è il primo candidato. Avrebbe il ruolo di consulente di mercato esterno, senza lasciare il ruolo da direttore sportivo del Lille. Poi ci sarebbe bisogno di una figura per fare da raccordo tra la società e la squadra. Da capire se questo ruolo potrà ricoprirlo Paolo Maldini o si punterà su altri nomi. In tutto questo il Milan rischia concretamente di essere escluso dalle coppe europee. Bisogna capire se il club deciderebbe, eventualmente, di fare ricorso o meno".