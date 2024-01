Baiocchini: "Demiral occasione per il Milan, ma l'Al-Ahli non apre alla cessione"

Nel corso dell'edizione di Sky Sport dedicata al calciomercato, Emanuele Baiocchini ha fatto il punto sulle entrate del Milan, precisando ancora una volta l'interesse del diavolo per Merih Demiral, profilo che rappresenterebbe essere l'occasione giusta da sfruttare in questo gennaio per rinforzare la difesa in vista dell'imminente seconda parte di stagione. Ci sarebbero però una serie di ostacoli tutt'altro che da sottovalutare, come confermato anche dal gioranlista che ha detto:

"Se dovesse crearsi l'occasione il Milan la coglierebbe per prendere un giocatore forte da qui a giugno. Demiral potrebbe essere quell'occasione. Ci sono però una serie di ostacoli: il turco è andato a giocare in Arabia Saudita e prende tanti soli, se non mi sbaglio 13 milioni di euro netti a stagione, cifra che il Milan non potrebbe mai spendere, ma ci sta provando visto che al momento la Saudi Pro League è fermo. L'Al-Ahli non ha però aperto ad una cessione, però se ne è parlato attraverso gli intermediari di questa possibilità. Sta bene dopo l'infortunio, ma dovrebbe rilanciarsi anche dopo l'infortunio".