Baiocchini: "Il Milan vuole accontentare Pioli. Buongiorno? Nuovo tentativo nei prossimi giorni"

Nel corso dell'edizione di Sky Sport 24 dedicato al calciomercato, il giornalista Emanuele Baiocchini ha fatto il punto sulle entrate dei rossoneri prendendo spunto dalla conferenza di Stefano Pioli, nel corso della quale ha insisto ancora una volta sul discorso relativo al difensore, chiedendo anche un centrocampista. Queste le sue dichiarazioni.

Calciomercato Milan, il punto: "Pioli a più riprese sta chiedendo un difensore. La società vorrà accontentarlo. Pioli vuole anche un centrocampista? Bisognerà vedere se uscirà fuori qualche opportunità negli ultimi giorni di mercato. Il Milan non farà un difensore tanto per. Se lo deve prendere per provare a coprire l'emergenza di questi mesi punterà su uno in prestito che possa rilanciarsi in questi ultimi mesi di stagione, altrimenti si proverà a fare un'operazione che vada bene per il presente ma anche per il futuro. Buongiorno? Il Milan ci proverà anche nei prossimi giorni. Ha provato a mettere nel discorso col Torino Simic, Bartesagli, ma il problema è che al Toro interessa solo Colombo e la valutazione che il diavolo fa dell'attaccante del Monza è superiore rispetto a quella che fa il club di Cairo."