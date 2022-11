Baiocchini: "In questa sosta il Milan cercherà di blindare Bennacer. Rinnovo Leao? I rossoneri ci riproveranno dopo il Mondiale"

MilanNews.it

Manuele Baiocchini, intervenuto a SkySport24, ha commentato così le trattative per i rinnovi di Leao e Bennacer: "I fari sono puntati sui rinnovi di Leao e Bennacer. Paolo Maldini, nei giorni scorsi, ha confermato che avrebbero voluto chiudere il rinnovo di Leao prima del Mondiale, ma non è stato possibile. Il Milan ci proverà ancora dopo il Mondiale. Durante questa sosta, i rossoneri proveranno a blindare Bennacer. Si parla di un contratto da 3-3,5 milioni di euro a stagione, quindi una cifra molto più bassa rispetto a quella che chiede Leao. Bennacer guadagna meno rispetto a Leoa, quindi è più facile arrivare alla firma dell'algerino. Proprio in questa sosta per i Mondiali andranno avanti i contatti per provare ad arrivare ad un accordo con l'ex Empoli".