Belotti, in stallo il rinnovo col Torino: in pole Milan, Inter e Fiorentina

L'edizione odierna di Tuttosport parla anche di Andrea Belotti all'interno di un pezzo mercato dedicato all'Inter. Il Gallo è in scadenza nel 2022 col Torino e per il momento la trattativa per il rinnovo coi granata è in stallo totale: qualora dovesse precipitare, non sarebbe da escludere l'addio già a gennaio. Sul giocatore ci sono tre formazioni di A, ovvero Inter, Milan e Fiorentina, pronte a valutare l'ipotesi già nella prossima sessione di mercato.