Bennacer non rientra nei discorsi tra il Milan e il Marsiglia per Rabiot

Bennacer non rientra nei discorsi tra il Milan e il Marsiglia per RabiotMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:10Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis

Il Milan continua a lavorare per Adrien Rabiot. Come anticipato da MilanNews.it, il club rossonero ha avviato i contatti con il centrocampista francese nel pomeriggio di oggi sondando concretamente la possibilità di riportarlo in Serie A e al servizio di Max Allegri. 

Considerando la situazione Ismael Bennacer, fuori rosa al Milan ed obiettivo di mercato del Marsiglia, si è per un momento pensato che l'algerino potesse rientrare in questi discorsi, diventando una valida pedina di scambio, ma il collega Fabrizio Romano ha smentito questo scenario puntualizzando che l'ex Empoli non rientra nei discorsi tra l'OM e il Diavolo. 