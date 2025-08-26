Bennacer non rientra nei discorsi tra il Milan e il Marsiglia per Rabiot
MilanNews.it
Il Milan continua a lavorare per Adrien Rabiot. Come anticipato da MilanNews.it, il club rossonero ha avviato i contatti con il centrocampista francese nel pomeriggio di oggi sondando concretamente la possibilità di riportarlo in Serie A e al servizio di Max Allegri.
Considerando la situazione Ismael Bennacer, fuori rosa al Milan ed obiettivo di mercato del Marsiglia, si è per un momento pensato che l'algerino potesse rientrare in questi discorsi, diventando una valida pedina di scambio, ma il collega Fabrizio Romano ha smentito questo scenario puntualizzando che l'ex Empoli non rientra nei discorsi tra l'OM e il Diavolo.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Arrivano smentite sul fronte Juanlu Sanchez: il Milan non ha avuto contatti con il Siviglia per il terzino
Le più lette
Primo Piano
live mnLIVE MN - Calciomercato Milan | Contatti per Rabiot. Incontro Como-agenti Jimenez. Harder attende
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Marrucci (DAZN): "L'acquisto di Harder è un atto di fiducia nei confronti del lavoro dello Sporting"
Pietro MazzaraUna stagione in otto giorni. Vlahovic, Harder, una mezzala e un difensore: esigenze evidenti. Ridateci la Curva Sud
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com