Bianchin: "Forte frenata nella trattativa Milan-Roma per Gimenez e Dovbyk"

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su X sulla trattativa tra Milan e Roma per Gimenez e Dovbyk: "Forte frenata nella trattativa Milan-Roma per lo scambio di prestiti Gimenez-Dovbyk. Non c’è accordo. L’ipotesi più probabile al momento è che l’operazione non si faccia".

IL POST DI GIMENEZ

La notizia di uno scambio di prestiti tra Roma e Milan ha ripreso vigore dopo che Santiago Gimenez ha dato apertura all'addio al club rossonero e al conseguente passaggio in giallorosso. Proprio negli stessi minuti, il messicano ha pubblicato un post su Instagram con la foto della sua esultanza a Lecce e l'abbraccio di squadra al "Via del Mare", corredato dalla caption con il cuore infuocato.

LE PAROLE DI TARE E MASSARA

Igli Tare, d'altronde, ne aveva già parlato prima di Lecce-Milan: "In attacco, numericamente siamo a posto. Però stiamo valutando anche un'alternativa di uno scambio tra Dovbyk e Gimenez: se sarà fattibile lo sapremo presto. Tenerli insieme? Non sarà possibile, giocando una partita a settimana dobbiamo avere una rosa giusta: si fa solo nel caso di uno scambio, altrimenti rimarremo così come siamo". Nella giornata di ieri, però, il ds della Roma Massara ha stoppato gli entusiasmi: "Non è partito lo scambio, le ultime ore sono concitate è vero, ma adesso non esiste nulla. Ognuno ha il suo attacco. Siamo soddisfatti del nostro organico. Sappiamo che nelle ultime giornate ci possono essere sorprese, ma ora non ne vedo".