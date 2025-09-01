Bianchin: "Gomez non verrà al Milan. Guehi al Liverpool non cambia lo scenario"
Il Liverpool è riuscito a trovare l'accordo con il Crystal Palace per Marc Guehi, centrale difensivo che è titolare anche con la nazionale inglese: una delle trattative più lunghe e chiacchierate di questa seconda parte di estate. Nonostante questo, secondo Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, è impensabile a così poche ore dalla chiusura del calciomercato che i Reds possano aprire alla cessione di Joe Gomez che aveva trovato l'accordo con il Milan.
Le indiscrezioni di Luca Bianchin riportate sul suo profilo X: "Joe Gomez, a meno di svolte non preventivate, non verrà al Milan. Il Liverpool ha detto no al trasferimento in mattinata e il passaggio di Guehi ai Reds, a poco più di tre ore dalla fine delle trattative, non ha cambiato lo scenario".
Joe Gomez, a meno di svolte non preventivate, non verrà al Milan.
Il Liverpool ha detto no al trasferimento in mattinata e il passaggio di Guehi ai Reds, a poco più di tre ore dalla fine delle trattative, non ha cambiato lo scenario. pic.twitter.com/USmQYdR15z
