Bianchin: "Il Milan e la Roma hanno realmente parlato della possibilità di scambiare i centravanti"
Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sullo scambio tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk: "Il Milan e la Roma hanno realmente parlato della possibilità di scambiare i centravanti: Dovbyk al Milan, Gimenez alla Roma. Finora non se ne è fatto nulla perché i club non hanno un accordo totale e Gimenez finora non ha mai acceso la luce verde. Lo scambio insomma ora è improbabile, non certo impossibile del tutto. Alla chiusura del mercato mancao ancora 40 ore. Una domenica e un lunedì in cui il Milan lavorerà su diverse operazioni: Rabiot, un difensore centrale, la possibile partenza di Musah. Questa storia ha ancora almeno una pagina da scrivere".
LE PAROLE DI TARE E MASSARA
Lo ha dichiarato Igli Tare prima di Lecce-Milan: "In attacco, numericamente siamo a posto. Però stiamo valutando anche un'alternativa di uno scambio tra Dovbyk e Gimenez: se sarà fattibile lo sapremo presto. Tenerli insieme? Non sarà possibile, giocando una partita a settimana dobbiamo avere una rosa giusta: si fa solo nel caso di uno scambio, altrimenti rimarremo così come siamo". Nella giornata di ieri, però, il ds della Roma Massara ha stoppato gli entusiasmi: "Non è partito lo scambio, le ultime ore sono concitate è vero, ma adesso non esiste nulla. Ognuno ha il suo attacco. Siamo soddisfatti del nostro organico. Sappiamo che nelle ultime giornate ci possono essere sorprese, ma ora non ne vedo".
