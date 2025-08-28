Bianchin: "Mercato del Milan folle: ora c'è più di un candidato. Occhio a Nkunku-Dovbyk"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sulle trattative più calde del calciomercato del Milan: "Il mercato del Milan è stato folle, con cambiamenti di idea improvvisi, e c’è più di un candidato. Oltre a Nkunku, occhio anche ad Artem Dovbyk, che il Milan potrebbe prendere a titolo definitivo (se Nkunku non arriverà) oppure, più probabile, in prestito dalla Roma. In questo caso, una doppia operazione è possibile.

Nkunku in queste ore è il candidato principale e per lui ci saranno novità presto, in un senso o nell’altro. La trattativa è tutta da definire ma è ipotizzabile che Nkunku si possa trasferire per 35-40 milioni. Il Chelsea in fondo cerca una soluzione per lui da gennaio e preferisce una cessione a titolo definitivo: il regolamento consente ancora un solo prestito e in rosa ci sono diversi giocatori in uscita. L’ingaggio, con gli standard Chelsea, è tema da gestire: logico che sia necessario trovare un accordo intorno ai 5 milioni.

Un 9 puro, ecco, sarebbe Artem Dovbyk. Il Milan si è informato per il centravanti della Roma. L’idea è provare a prenderlo in prestito, una strada non semplice ma non impossibile: Dovbyk alla Roma non è più una prima scelta — la prima scelta ora è Ferguson — e certo non è incedibile. Il problema, per il Milan, è la reazione a catena. La Roma, per liberarlo, dovrebbe trovare un altro attaccante".