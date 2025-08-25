Bianchin su Fabbian: "Un club ha un'esigenza, un calciatore dalle prime partite capisce che avrà poco spazio e... nasce una trattativa"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sul nome di Giovanni Fabbian per il Milan: "Il Milan ha fatto un sondaggio con il Bologna per Giovanni Fabbian, in una classica possibile operazione da ultima settimana: un club ha un'esigenza, un calciatore dalle prime partite capisce che avrà poco spazio e... nasce una trattativa. La trattativa non è ancora avanzata ma può svilupparsi intorno ai 15 milioni. Il Bologna lo pagò 4,5 milioni - bella operazione - e l'Inter a luglio ha scelto di non riscattarlo per 12 milioni. Il Milan potrebbe prenderlo, soprattutto o soltanto, se chiudesse l'accordo per il passaggio di Yunus Musah all'Atalanta. L'Atalanta per Musah si è mossa da tempo e l'accordo tra club per un trasferimento da circa 25 milioni è sicuramente possibile. A suo volta quell'operazione, in una curiosa catena di mercato, è legata alla cessione di Brescianini, con il Napoli molto interessato".

Fabbian-Milan: corsa, qualità e prospettiva per la mediana rossonera

Fabbian al Milan rappresenterebbe un innesto di qualità, corsa e prospettiva, anche se il ragazzo nel corso di queste ultime due stagioni a Bologna ha dimostrato di essere già pronto per il grande salto. Cedendo Musah, Max Allegri andrebbe alla ricerca di un centrocampista che possa abbinare gamba, dinamismo e qualità in zona di gol, e il profilo del giocatore felsineo risponde perfettamente a questo identikit. Inoltre, la sua giovane età renderebbe ancora più strategico quest'operazione, più che in linea con le strategie societarie del Milan.