Biglia rivela: "Potrei tornare in Argentina. Il Milan ha bisogno di stabilità del club"

Intervenuto nella trasmissione radiofonica argentina 'Tanto Por Decir', il centrocampista rossonero Lucas Biglia in scadenza di contratto con il Milan ha parlato del suo futuro. Queste le sue parole: "Sto valutando il mio futuro. Non escludo la possibilità di tornare a giocare in Argentina. Da quando sono arrivato, il club ha cambiato due volte la proprietà. Il Milan tornerà a essere il Milan quando ci sarà stabilità del club. Sarà una delle potenze europee come prima, ma ci vuole tempo".