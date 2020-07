BILD - Milan: offerti a Rangnick tre anni di contratto, presto la decisione

Milan-Rangnick, continuano ad arrivare conferme. Questa volta tocca a Christian Falk della BILD: secondo il giornalista tedesco Ralf Rangncik avrebbe sul tavolo l'offerta di un contratto triennale da parte del Milan e presto darà una risposta.

Our Story: Ralf Rangnick has an offer for a 3-years-contract at @acmilan. Decision soon @BILD_Sport @altobelli13