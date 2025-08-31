Brutta notizia da Liverpool: si è infortunato Konate. Al suo posto dentro Joe Gomez

Arriva una brutta notizia per il calciomercato del Milan. Durante Liverpool-Arsenal, si è infortunato Ibrahima Konaté, difensore centrale titolare del Liverpool; al suo posto è entrato Joe Gomez, obiettivo di mercato dei rossoneri. Se le condizioni di salute del difensore francese dovessero risultare negative negli esami di domani, ecco che il Liverpool potrebbe non liberare il classe 1997 inglese.

IL PUNTO

Orazio Accomando, esperto di mercato di SportMediaset, si è così espresso su X sulla trattativa Joe Gomez: "Ulteriori passi avanti per l'acquisto di Joe Gomez. Il difensore ha già detto si. Contratto di quattro anni a 3 milioni di euro più bonus, meno rispetto a quanto percepisce a Liverpool, ma con contratto più lungo. Si lavora all'intesa con i Reds sui 15 milioni di euro, ma trattativa ben avviata".

IL PROFILO DI JOE GOMEZ

"Classe 1997, ha un palmares e un’esperienza notevoli anche se ha avuto un lungo infortunio muscolare la scorsa stagione. Trovare un difensore - ha scritto Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport - con meno di 48 ore di tempo prima della fine del mercato, però, non è semplice. Sono state valutate anche altre opzioni: Wesley Fofana del Chelsea è stato bloccato da Maresca dopo il ko di Colwill; Benoit Badiashile ha giocato nel 2024-25 ed è ancora in infermeria. È stato nuovamente proposto Merih Demiral, attualmente all’Al.Ahli dove ha un contratto molto oneroso fino al 2026, ma in questo momento le preferenze rossonere sono per Joe Gomez".