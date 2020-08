Bucchioni: "Il Milan ci sta provando davvero per Tonali"

E il Milan? Finalmente Ibra. Sull’accordo di massima già trovato da tempo è arrivata anche la firma del giocatore. Vi avevamo raccontato della volontà di Ibra di restare al Milan già confermata da settimane a Maldini, del contratto invece lo svedese non gradiva i bonus. Sulla prima bozza c’erano tante variabili come gol, assist, presenze e robe del genere, ora sono state cancellate e i sette milioni saranno fissi. Certi.

Per il resto i rossoneri stanno provando davvero a mettere in difficoltà Tonali che ha già un accordo con l’Inter. Il tentativo prosegue anche se Marotta sembra tranquillo come lo era l’anno scorso Barella.