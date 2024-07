Caccia al numero 9: è Gimenez l'alternativa a Zirkzee

La priorità dell'estate rossonera dev'essere il nuovo numero 9. Anzi, sarebbe più corretto dire che il nuovo centravanti dovrebbe essere la priorità del Milan già in questi giorni: attualmente i rossoneri hanno in rosa solamente Luka Jovic, la cui conferma deve essere ancora resa ufficiale dal club. Serve come il pane una nuova punta, specialmente se si comincia lunedì 8 luglio - con il raduno di inizio stagione a Milanello - un nuovo ciclo con un nuovo allenatore come Paulo Fonseca.

Il sogno rimane quello di Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna per il quale il club rossonero è disposto a pagare la clausola da 40 milioni e con cui ci sarebbe già un accordo di massima sull'ingaggio. A frenare tutto, come è noto, l'agente Kia Joorabchian che chiede 15 milioni di commissioni, una pretesa che il Milan non ha intenzione di soddisfare. E così i rossoneri mantengono le antenne drizzate sulle alternative e in questo senso, scrive la Repubblica questa mattina, il primo nome dopo Zirkzee è quello di Santiago Gimenez, centravanti messicano del Feyenoord.