Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi. Il borsino del 17 gennaio

Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per gennaio 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali:

ACQUISTI

Niclas Fullkrug (attaccante - West Ham), prestito con diritto di riscatto

CESSIONI

-

OBIETTIVI

Kim Min-Jae (difensore, Bayern Monaco)

Joe Gomez (difensore, Liverpool)

Federico Gatti (difensore, Juventus)

Eric Dier (difensore, Monaco)

Axel Disasi (difensore, Chelsea)

Sidiki Cherif (attaccante, Angers)

Leon Goretzka (centrocampista, Bayern Monaco)

VOCI CESSIONI

Christopher Nkunku (attaccante, Fenerbahce)

Ruben Loftus-Cheek (centrocampista, Lazio, Juventus)

Youssouf Fofana (centrocampista, Galatasaray)

Fikayo Tomori (difensore, Galatasaray)

LE DATE DEL CALCIOMERCATO INVERNALE 2026

Alle squadre europee è permesso effettuare operazioni di calciomercato solamente dal 2 gennaio al 1 febbraio.

COMO-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI POST PARTITA

"Euforia diversa, esultanza diversa, é una partita diversa ? "È una vittoria importante perché giocare a Como è difficile perché palleggia, ha buoni giocatori, soprattutto quando sei in svantaggio rischi di capitolare. Oggi ci ha tenuto in partita Maignan dopo il loro primo gol. Noi volevamo andar a prendere la palla alti ma il portiere loro è stato bravo a prenderci a campo aperto con qualche imbucata fatta bene. Una volta recuperato il risultato abbiamo fatto meglio anche perché loro sono calati al 60' e hanno iniziato a sbagliare di più. Primo tempo eravamo troppo aperti e lì vai in difficoltà, anche Luka inevitabilmente soffre di più.

Avete mandato un messsaggio a Inter e dietro... "Nessun messaggio, noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi, mancano tanti punti. Arrivare nelle prime 4 credo che sarebbe un bellissimo risultato. Bisogna stare zitti, pedalare, non parlare e concentrarsi"

Su Maignan "Se ci sono giocatori che costano 100 milioni e giocatori che costano 1 c’è un motivo. Bisogna tenere la gente forte in campo. È giusto che il Milan abbia dei grandi giocatori con giocatori giovani con meno esperienze che si abituano a giocare per vincere, che è diverso"

Leao dov'è meglio? "Leao é un giocatore così che diventa decisivo, come domenica contro il Genoa, dopo che non ha fatto una bellissima partita. Stasera ha fatto due guizzi meravigliosi, lo devi sfruttare con le caratteristiche sperando che ti faccia vincere la partita. Cambia poco la posizione, deve capire gli spazi liberi da occupare"