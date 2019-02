Il futuro in rossonero di Calhanoglu è tutt’altro che scontato. Il discorso-mercato, infatti, dopo il tentativo del Lipsia a gennaio, è solo rinviato di qualche mese. Come riporta La Gazzetta dello Sport, qualora il giocatore non dovesse migliorare il suo rendimento rischierebbe seriamente di finire nella lista dei sacrificabili a giugno.