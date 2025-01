Camarda al Monza in prestito secco: c'è l'ok del giocatore

Francesco Camarda lascerà il Milan temporaneamente: questo quanto emerge dalle ultime indiscrezioni di un pomeriggio molto movimentato in ottica calciomercato per i rossoneri. Come appreso da MilanNews.it (LEGGI QUI), il centravanti classe 2008 è stato chiesto in prestito dal Monza e il Milan ha accettato la proposta. Come riferisce Fabrizio Romano i due club hanno raggiunto un accordo per un trasferimento immediato in prestito secco: è arrivato anche l'ok del calciatore.