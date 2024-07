Capitolo cessioni: aumentano le società interessate a Saelemaekers

Dopo l'ottima stagione al Bologna, che a sorpresa ha deciso di non riscattarlo su richiesta del nuovo allenatore Vincenzo Italiano, Alexis Saelemaekers è tornato al Milan con la voglia di spaccare il mondo e dimostrare che dalle parti di Casteldebole hanno commesso un errore. In questi primi 15 giorni di raduno il belga ha dimostrato tutta la sua voglia di conquistare la fiducia di Paulo Fonseca, che per il momento segue le linee societarie ritenendo il 56 un esubero, anche se dall'amichevole di Vienna sono arrivati segnali incoraggianti.

A fronte di questo non è da escludere che l'allenatore portoghese possa tornare sui suoi passi confermando Saelemaekers al Milan nella prossima stagione, ma per il momento le sensazioni portano a pensare tutt'altro, come fra l'altro confermato questa mattina anche da Il Corriere dello Sport che ha parlato di un aumento delle società interessate al belga, l'ultima in ordine cronologico il Napoli di Antonio Conte.