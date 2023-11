Capo-scout Basilea con un sorriso particolare: "Van Breemen e Renato Veiga al Milan? Non so se sia interessato..."

vedi letture

Patrick Dippel, capo scout del Basilea, è presente al TransferRoom Summit di Estoril, in Portogallo. Ha parlato di molti temi insieme a Tuttomercatoweb.com dal Centro Congressi della città lusitana.

Magari altri due giocatori possono andare dal Basilea al Milan: Van Breemen e Renato Veiga.

"Non so se il Milan sia interessato o no (ride), leggo le notizie. In passato abbiamo scelto di prendere dei giocatori giovani che avrebbero acquisito interesse da parte di grandi società come il Milan dunque... Vedremo cosa accadrà".