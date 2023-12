Ceccarini: "David prima scelta, ma molto costosa. Adams valutato con attenzione. In corsa per Guirassy"

Niccolò Ceccarini, giornalista, si è così espresso sul calciomercato del Milan nel corso del suo editoriale per TMW: "Il club rossonero è sempre alla ricerca di una punta. L’acquisto di un centravanti da affiancare a Giroud diventa fondamentale anche per non compromettere una stagione che visti gli ultimi risultati si sta complicando. Se David resta una prima scelta ma estremamente costosa. Adams è un’altra soluzione che la società rossonera sta valutando con particolare attenzione.

In queste ultime ore si sono riaccesi i riflettori anche su Sehrou Guirassy, che sta facendo davvero bene con lo Stoccarda. L’attaccante della Guinea ha già segnato 15 gol in 10 partite in questa stagione in Bundesliga e ha già attirato l’attenzione di tanti club europei. E il Milan è in corsa. Tra l’altro nel suo contratto c’è una clausola che si attiverà proprio a partire dalla sessione invernale che potrebbe liberarlo ad una cifra intorno ai 17 milioni di euro. Su di lui si sono già fatti vivi anche Newcastle e Manchester United".