Ceccarini: "Dopo Moreira il Milan deve ancora sistemare due reparti: difesa e attacco"
Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il direttore ed esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul calciomercato del Milan, tra acquisti e cessioni in programma in questi ultimi, intensi e frenetici, giorni di sessione:
"Il Milan dopo aver preso Moreira deve ancora sistemare due reparti: la difesa e l’attacco.È chiaro che tanto ruota intorno a Leao. I rossoneri puntano nel caso ad incassare almeno 45 milioni di euro dalla sua partenza. Al momento però la situazione è in fase di stallo. L’unica vera possibilità rimane il Galatasaray, club tra l’altro che sarebbe gradito a Leao. A oggi è la pista più concreta ma visto che mancano ancora 11 giorni alla fine del mercato qualcosa potrebbe ancora succedere. Per la difesa continua il giro d’orizzonte. Tra i profili monitorati c’è sicuramente quello di Tiago Gabriel del Lecce. Per il ruolo di trequartista continua a piacere Pedro Gonçalves dello Sporting Lisbona. Intanto il Porto si è rifatto sotto per Gimenez. Il club portoghese a breve formulerà una nuova offerta dopo quella di un prestito con diritto/obbligo di riscatto a 15 milioni giudicata dal Milan decisamente troppo bassa".
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