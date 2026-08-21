Cardinale a Milanello: summit con Amorim e faccia a faccia con gli esuberi
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Giornata importante quella di oggi a Milanello, dove Gerry Cardinale incontrerà dirigenza, Amorim ed alcuni giocatori, compresi gli esuberi
Gerry Cardinale sarà oggi a Milanello per fare il punto sul mercato insieme alla dirigenza e a Ruben Amorim. Il proprietario rossonero incontrerà singolarmente Maignan e Rabiot per illustrare loro il progetto, ma anche diversi giocatori in uscita: Leao, Gimenez, Tomori, Fofana e Nkunku.
Colloqui, questi, che potrebbero sbloccare le cessioni negli ultimi giorni di mercato. Intanto arrivano buone notizie dall'infermeria: Gabbia è recuperato e Pulisic dovrebbe tornare in gruppo, con la speranza di essere già convocato contro il Torino. Ancora lavoro personalizzato, invece, per Leao e Gimenez.
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